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Дети сидели на завалах: Опубликовано видео эвакуации пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Наибольшие повреждения получила квартира, где произошёл хлопок, а также соседние этажи.

8 сентября, 06:30
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

В Сети появилось видео эвакуации пострадавших в результате взрыва в многоэтажке Ногинска. На кадрах видно, что в частично разрушенном доме в этот момент оставались люди.

Эвакуация пострадавших при взрыве в Ногинске. Видео © Соцсети

Как рассказала автор видео, взрыв произошёл в квартире на третьем этаже. В момент ЧП там находились женщина и двое малолетних детей. В момент съёмки хозяйку спускают по лестнице спасатели. Также виден масштаб разрушений с задней стороны дома: обрушены квартиры со второго по четвёртый этаж.

Кроме того, в Сеть попал шокирующий кадр, снятый с соседнего дома. На нём виден голый ребёнок, сидящий на завалах, предположительно, именно той квартиры, где произошёл взрыв. Судя по фотографии, серьёзных травм у него нет.

Эвакуация пострадавших при взрыве в Ногинске. Видео © Соцсети

Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва в Ногинске

Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва в Ногинске

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщал Лайф, всего в результате ЧП пострадало восемь человек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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