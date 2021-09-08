Дети сидели на завалах: Опубликовано видео эвакуации пострадавших при взрыве газа в Ногинске
Наибольшие повреждения получила квартира, где произошёл хлопок, а также соседние этажи.
Фото © Соцсети
В Сети появилось видео эвакуации пострадавших в результате взрыва в многоэтажке Ногинска. На кадрах видно, что в частично разрушенном доме в этот момент оставались люди.
Эвакуация пострадавших при взрыве в Ногинске. Видео © Соцсети
Как рассказала автор видео, взрыв произошёл в квартире на третьем этаже. В момент ЧП там находились женщина и двое малолетних детей. В момент съёмки хозяйку спускают по лестнице спасатели. Также виден масштаб разрушений с задней стороны дома: обрушены квартиры со второго по четвёртый этаж.
Кроме того, в Сеть попал шокирующий кадр, снятый с соседнего дома. На нём виден голый ребёнок, сидящий на завалах, предположительно, именно той квартиры, где произошёл взрыв. Судя по фотографии, серьёзных травм у него нет.
Эвакуация пострадавших при взрыве в Ногинске. Видео © Соцсети
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как сообщал Лайф, всего в результате ЧП пострадало восемь человек.
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