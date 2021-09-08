В Сети появилось видео эвакуации пострадавших в результате взрыва в многоэтажке Ногинска. На кадрах видно, что в частично разрушенном доме в этот момент оставались люди.

Эвакуация пострадавших при взрыве в Ногинске. Видео © Соцсети

Как рассказала автор видео, взрыв произошёл в квартире на третьем этаже. В момент ЧП там находились женщина и двое малолетних детей. В момент съёмки хозяйку спускают по лестнице спасатели. Также виден масштаб разрушений с задней стороны дома: обрушены квартиры со второго по четвёртый этаж.

Кроме того, в Сеть попал шокирующий кадр, снятый с соседнего дома. На нём виден голый ребёнок, сидящий на завалах, предположительно, именно той квартиры, где произошёл взрыв. Судя по фотографии, серьёзных травм у него нет.