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Тина Канделаки покидает пост генерального продюсера "Матч ТВ"

Её место займет бывший главный редактор канала Александр Тащин.

8 сентября, 08:44
<p>Фото © ТАСС / Владислав Шатило</p>

Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки покидает свой пост, об этом сообщает пресс-служба канала.

По данным портала, это связано с получением ею новой должности в холдинге "Газпром-медиа". В нём она теперь будет работать заместителем генерального директора.

В погоне за Бузовой, Мамаевой и пикантным рейтингом "Матч ТВ" теряет топовых комментаторов

В погоне за Бузовой, Мамаевой и пикантным рейтингом "Матч ТВ" теряет топовых комментаторов

Новым генеральным продюсером канала станет Александр Тащин, которые ранее занимал пост его главного редактора.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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