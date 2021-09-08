Тина Канделаки покидает пост генерального продюсера "Матч ТВ"
Её место займет бывший главный редактор канала Александр Тащин.
Фото © ТАСС / Владислав Шатило
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки покидает свой пост, об этом сообщает пресс-служба канала.
По данным портала, это связано с получением ею новой должности в холдинге "Газпром-медиа". В нём она теперь будет работать заместителем генерального директора.
Новым генеральным продюсером канала станет Александр Тащин, которые ранее занимал пост его главного редактора.
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