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Названы важные обычаи на Сретение Владимирской иконы Божией Матери

На Руси верили, что в этот день нельзя ходить босиком по земле, так как нечистая сила может схватить человека за ногу и утащить.

8 сентября, 08:38
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

8 сентября православные празднуют Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Считается, что благодаря этой святыне в XIV веке удалось спасти Москву от нашествия хана Тамерлана.

Владимирская икона Богоматери является одной из самых ранних и почитаемых в православной церкви. Люди верят, что она защищает от врагов, эпидемий и масштабных катастроф. Святыню просят не только о защите, но и об укреплении духа, совете при сложном выборе, об исцелении от физических и душевных болезней, а также об укреплении семьи, сообщает МК.

Также в этот день принято просить прощение и давать прощение другим. На Руси верили, что 8 сентября нельзя ходить босиком по земле, так как нечистая сила может схватить человека за ногу и утащить в свой мир.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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