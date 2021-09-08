Названы важные обычаи на Сретение Владимирской иконы Божией Матери

8 сентября православные празднуют Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Считается, что благодаря этой святыне в XIV веке удалось спасти Москву от нашествия хана Тамерлана.

Владимирская икона Богоматери является одной из самых ранних и почитаемых в православной церкви. Люди верят, что она защищает от врагов, эпидемий и масштабных катастроф. Святыню просят не только о защите, но и об укреплении духа, совете при сложном выборе, об исцелении от физических и душевных болезней, а также об укреплении семьи, сообщает МК.

Также в этот день принято просить прощение и давать прощение другим. На Руси верили, что 8 сентября нельзя ходить босиком по земле, так как нечистая сила может схватить человека за ногу и утащить в свой мир.