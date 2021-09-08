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Один из пострадавших после взрыва в Ногинске находится в тяжёлом состоянии

Всего в больницу было доставлено шесть человек. Ещё трое получили помощь амбулаторно.

8 сентября, 08:32
<p>Фото © МЧС России</p>

Фото © МЧС России

Один из пострадавших в результате взрыва бытового газа в ногинской многоэтажке находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, всего, по последним данным, пострадало девять человек, в том числе двое детей. Из них шестеро, включая несовершеннолетних, были доставлены в местную ЦРБ. Троим пострадавшим помощь оказывается амбулаторно.

"Мужчина 64 лет — в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести", — сказал Кузнецов.

Появилось видео разбора завалов на месте взрыва и обрушения в ногинской многоэтажке

Появилось видео разбора завалов на месте взрыва и обрушения в ногинской многоэтажке

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Сообщалось о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с моментом взрыва.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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