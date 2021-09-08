Один из пострадавших после взрыва в Ногинске находится в тяжёлом состоянии

Один из пострадавших в результате взрыва бытового газа в ногинской многоэтажке находится в тяжёлом состоянии. Об этом рассказал помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, всего, по последним данным, пострадало девять человек, в том числе двое детей. Из них шестеро, включая несовершеннолетних, были доставлены в местную ЦРБ. Троим пострадавшим помощь оказывается амбулаторно.