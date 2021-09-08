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Появилось видео разбора завалов на месте взрыва и обрушения в ногинской многоэтажке

Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены.

8 сентября, 08:19

Фото © МЧС России

Спасатели работают на месте взрыва в Ногинске. Видео © LIFE, МЧС России

Специалисты МЧС России продолжают работать на месте взрыва газа в подмосковном Ногинске. К разбору завалов привлекли тяжёлую технику, в том числе автомобильный кран.

Как уже сообщал Лайф, в результате хлопка оказалось повреждено более 20 квартир. Причём несколько квартир практически полностью разрушены, в других взрыв выбил лишь стёкла. По предварительным данным, под обломками может находиться три человека.

Лайф публикует список пострадавших при взрыве в ногинской многоэтажке

Лайф публикует список пострадавших при взрыве в ногинской многоэтажке

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, в результате ЧП пострадало восемь человек. Кроме того, сообщалось о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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