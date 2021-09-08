Появилось видео разбора завалов на месте взрыва и обрушения в ногинской многоэтажке

Специалисты МЧС России продолжают работать на месте взрыва газа в подмосковном Ногинске. К разбору завалов привлекли тяжёлую технику, в том числе автомобильный кран.

Как уже сообщал Лайф, в результате хлопка оказалось повреждено более 20 квартир. Причём несколько квартир практически полностью разрушены, в других взрыв выбил лишь стёкла. По предварительным данным, под обломками может находиться три человека.