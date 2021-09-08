Водителям назвали лучшее время для установки зимней резины

При смене летней резины на зимнюю автомобилистам следует обращать внимание на вероятность выпадения осадков и даже время использования машины. Такого мнения придерживаются автоэксперты.

"Зимнюю резину надо устанавливать, когда дневная температура меньше чем семь градусов. Семь градусов — это порог, когда эффективность летней резины по торможению сравнивается с зимней", — рассказал Ura.ru координатор сообщества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

По его словам, водителям пора менять резину, когда возникает высокая вероятность снегопада и "каши" на дороге. В этом случае зимняя резина гораздо эффективнее из-за иного рисунка протектора. А вот владельцам шипованной резины не стоит торопиться менять её, ориентируясь на погоду, так как шипы чувствительны к сухой дороге.

Президент Федерации автовладельцев РФ в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал, что необходимо обращать внимание на то, в какое время суток используется автомобиль. Если человек выезжает рано утром, когда ещё после ночи всё замерзло, то лучше переобуваться пораньше. Также Форманчук посоветовал поторопиться с покупкой зимней резины. Чем ближе к зиме, тем она будет дороже.