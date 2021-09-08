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Водителям назвали лучшее время для установки зимней резины

Есть несколько важных правил. Главное — пора "переобуваться", когда возникает высокая вероятность снегопада и "каши" на дороге.

8 сентября, 08:13
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

При смене летней резины на зимнюю автомобилистам следует обращать внимание на вероятность выпадения осадков и даже время использования машины. Такого мнения придерживаются автоэксперты.

"Зимнюю резину надо устанавливать, когда дневная температура меньше чем семь градусов. Семь градусов — это порог, когда эффективность летней резины по торможению сравнивается с зимней", — рассказал Ura.ru координатор сообщества "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов.

По его словам, водителям пора менять резину, когда возникает высокая вероятность снегопада и "каши" на дороге. В этом случае зимняя резина гораздо эффективнее из-за иного рисунка протектора. А вот владельцам шипованной резины не стоит торопиться менять её, ориентируясь на погоду, так как шипы чувствительны к сухой дороге.

Президент Федерации автовладельцев РФ в Свердловской области и автоэксперт Кирилл Форманчук рассказал, что необходимо обращать внимание на то, в какое время суток используется автомобиль. Если человек выезжает рано утром, когда ещё после ночи всё замерзло, то лучше переобуваться пораньше. Также Форманчук посоветовал поторопиться с покупкой зимней резины. Чем ближе к зиме, тем она будет дороже.

Ранее Лайф рассказывал, что в России с 1 июня начал действовать новый перечень запретов на использование автомобиля. Один из главных пунктов — запрет ездить на машине зимой на летней резине и наоборот. Также отмечается, что пользоваться авто нельзя, если зимние шины установлены не на всех колёсах. Сами же колёса должны быть того размера, который предусмотрен производителем.

Зимняя спячка. Где и как правильно хранить летнюю резину

Зимняя спячка. Где и как правильно хранить летнюю резину

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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