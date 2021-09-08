Число пострадавших в результате взрыва в Ногинске выросло до девяти
В настоящий момент для жильцов дома на базе детского сада организован пункт временного размещения.
Фото © LIFE
В результате взрыва в ногинской девятиэтажке пострадало девять человек, сообщили Лайфу в ГУ МЧС России по Московской области. По данным спасателей, ещё три человека до сих пор могут находиться под завалами.
"Спасено девять человек, в том числе два ребёнка. Пострадавшие доставлены в Ногинскую городскую больницу", — уточнили в управлении.
Отмечается, что на базе детского сада организован пункт временного размещения для жильцов дома, где размещено более 80 человек, в том числе 18 детей. Всего после ЧП из здания было эвакуировано 173 человека.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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