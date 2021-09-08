Число пострадавших в результате взрыва в Ногинске выросло до девяти

В результате взрыва в ногинской девятиэтажке пострадало девять человек, сообщили Лайфу в ГУ МЧС России по Московской области. По данным спасателей, ещё три человека до сих пор могут находиться под завалами.

"Спасено девять человек, в том числе два ребёнка. Пострадавшие доставлены в Ногинскую городскую больницу", — уточнили в управлении.