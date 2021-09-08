Опубликовано видео спасения окровавленной женщины из-под завалов дома в Ногинске

В распоряжении Лайфа оказалось видео спасательной операции на месте взрыва в многоэтажке по улице 28 Июня в Ногинске. На кадрах видно, как сотрудники полиции на носилках выносят женщину, пострадавшую в результате хлопка бытового газа и последовавшего после него частичного обрушения. Она вся в крови.