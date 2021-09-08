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Опубликовано видео спасения окровавленной женщины из-под завалов дома в Ногинске

По предварительным данным, под обломками могут находиться два человека — мужчина и женщина.

8 сентября, 07:37

Видео спасения пострадавших из-под завалов в ногинской многоэтажке. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео спасательной операции на месте взрыва в многоэтажке по улице 28 Июня в Ногинске. На кадрах видно, как сотрудники полиции на носилках выносят женщину, пострадавшую в результате хлопка бытового газа и последовавшего после него частичного обрушения. Она вся в крови.

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, два человека могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Лайф публикует список пострадавших при взрыве в ногинской многоэтажке

Лайф публикует список пострадавших при взрыве в ногинской многоэтажке

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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