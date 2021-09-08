Очевидцы рассказали Лайфу о моменте взрыва в ногинской многоэтажке

Грохот от взрыва в многоэтажке по улице 28 Июня в Ногинске был такой сильный, что от него проснулись жильцы соседнего дома. Они рассказали Лайфу, что происходило после хлопка газа.

По словам Елизаветы, около семи утра её разбудил сильный шум, окна квартиры дребезжали. Муж, который уже уехал на работу, но тоже слышал грохот, сказал ей срочно выбежать из дома. Оказавшись на улице, Елизавета поняла, что в соседнем доме произошёл взрыв. Стёкла квартир и припаркованных рядом машин были выбиты, люди просили о помощи.