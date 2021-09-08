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Очевидцы рассказали Лайфу о моменте взрыва в ногинской многоэтажке

В результате происшествия никто не погиб, все жильцы частично разрушенного дома эвакуированы.

8 сентября, 07:29
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Грохот от взрыва в многоэтажке по улице 28 Июня в Ногинске был такой сильный, что от него проснулись жильцы соседнего дома. Они рассказали Лайфу, что происходило после хлопка газа.

По словам Елизаветы, около семи утра её разбудил сильный шум, окна квартиры дребезжали. Муж, который уже уехал на работу, но тоже слышал грохот, сказал ей срочно выбежать из дома. Оказавшись на улице, Елизавета поняла, что в соседнем доме произошёл взрыв. Стёкла квартир и припаркованных рядом машин были выбиты, люди просили о помощи.

"Я живу недалеко, примерно 300 метров от места взрыва. Примерно в 6:40 услышал грохот, промелькнул либо гром, либо у кого-то что-то упало на балконе. Далее собрался, пошёл на остановку на заречье, там нас забирает маршрутка от предприятия. Пока её ждал с 7:20 до 7:30, насчитал шесть скорых, которые почти одна за одной ехали туда", — рассказал Виктор.

Дети сидели на завалах: Опубликовано видео эвакуации пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Дети сидели на завалах: Опубликовано видео эвакуации пострадавших при взрыве газа в Ногинске

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, пострадало четыре человека, ещё двое могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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