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Лайф узнал о состоянии газового оборудования в ногинской многоэтажке, где произошёл взрыв

По официальным данным, в результате происшествия восемь человек пострадало, 50 эвакуировано из здания. По информации источника, два жильца погибли.

8 сентября, 07:18
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

За последний месяц сообщений об утечках либо запахе газа не поступало из многоэтажного дома в подмосковном Ногинске, где сегодня утром произошёл взрыв. Об этом Лайфу сообщил источник.

Наш собеседник уточнил, что установок газового оборудования тоже не происходило.

Появилось видео первых минут после взрыва в ногинской многоэтажке

Появилось видео первых минут после взрыва в ногинской многоэтажке

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, пострадало восемь человек, двое могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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