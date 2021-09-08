Взрыв газа произошёл в многоэтажке в Екатеринбурге
По предварительным данным, пострадал хозяин квартиры, на которого ранее неоднократно поступали жалобы.
Фото © LIFE
Взрыв газа произошёл в одной из многоэтажек в Екатеринбурге. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате ЧП пострадал один человек. По нашим данным, пострадавшим, предположительно, оказался 33-летний хозяин квартиры, где произошёл хлопок. С ожогами он был доставлен в местную ЦРБ.
В распоряжении Лайфа оказалось видео с места происшествия: на кадрах видны выбитые стёкла, повреждённые оконные рамы.
Взрыв газа произошёл в многоэтажке в Екатеринбурге. Видео © LIFE
Как сообщает портал E1, инцидент произошёл на первом этаже в доме по адресу улица Индустрии, 57/2. Жильцов дома оперативно эвакуировали. По сообщениям очевидцев, взрыв выбил входную дверь в подъезде. При этом, как рассказали жильцы, на хозяина квартиры, в которой произошёл хлопок, ранее неоднократно поступали жалобы.
Ранее взрыв газа произошёл в жилой многоэтажке в подмосковном Ногинске. Как сообщал Лайф, всего в результате ЧП пострадало восемь человек, включая двоих детей. По данным правительства региона, никто не погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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