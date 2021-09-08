Взрыв газа произошёл в многоэтажке в Екатеринбурге

Взрыв газа произошёл в одной из многоэтажек в Екатеринбурге. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, в результате ЧП пострадал один человек. По нашим данным, пострадавшим, предположительно, оказался 33-летний хозяин квартиры, где произошёл хлопок. С ожогами он был доставлен в местную ЦРБ.