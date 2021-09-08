В результате взрыва в ногинской многоэтажке повреждено 24 квартиры
В жилых помещениях произошло частичное обрушение трёх внешних стен и перекрытий.
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В Ногинске в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме 24 квартиры оказались повреждены и восемь разрушены. По предварительным данным, в многоэтажке произошло частичное обрушение трёх внешних стен и перекрытий со второго по четвёртый этаж, в некоторых квартирах пострадало только остекление.
"Эвакуация жильцов завершена", — сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области Ивана Гусева.
Из повреждённого подъезда спасён и эвакуирован 51 человек. Всего из дома было выведено более 170 жильцов.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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