В результате взрыва в ногинской многоэтажке повреждено 24 квартиры

В Ногинске в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном жилом доме 24 квартиры оказались повреждены и восемь разрушены. По предварительным данным, в многоэтажке произошло частичное обрушение трёх внешних стен и перекрытий со второго по четвёртый этаж, в некоторых квартирах пострадало только остекление.