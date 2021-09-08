НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Источник: Два человека погибли при взрыве газа в Ногинске

Инцидент произошёл около 7 утра. Ранее стало известно о восьми пострадавших.

8 сентября, 07:03

Место взрыва газа в Ногинске. Видео © LIFE

В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске, по предварительным данным, погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщил источник.

Ранее в Минздраве области заявили о восьми пострадавших. Среди раненых — двое детей 5 и 10 лет.

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, два человека могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Число пострадавших в результате взрыва в Ногинске выросло до девяти

сегодня в 07:51

"Вы не захотите пропустить это": Трамп прокомментирует первый за десять лет бой легендарного боксёра Холифилда

сегодня в 08:13

Водителям назвали лучшее время для установки зимней резины

сегодня в 08:13

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко сдают экзамены к полёту в космос

сегодня в 08:01

"Талибан" запретит женщинам Афганистана играть в крикет

сегодня в 07:54

Новости партнеров

Layer 1