Источник: Два человека погибли при взрыве газа в Ногинске
Инцидент произошёл около 7 утра. Ранее стало известно о восьми пострадавших.
Место взрыва газа в Ногинске. Видео © LIFE
В результате взрыва газа в многоэтажном доме в Ногинске, по предварительным данным, погибли два человека — мужчина и женщина. Об этом сообщил источник.
Ранее в Минздраве области заявили о восьми пострадавших. Среди раненых — двое детей 5 и 10 лет.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 06:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, два человека могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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