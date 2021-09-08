Лайф публикует список пострадавших при взрыве в ногинской многоэтажке
Они получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших пятилетняя девочка.
Фото © Соцсети
Лайф узнал имена и состояние семи человек, которые пострадали в результате взрыва в жилом доме в подмосковном Ногинске.
- Наталья Ефименко, 44 года — ушиб голени.
- Алиса А., 5 лет — ушиб грудной клетки и позвоночника.
- Анжелика А., 10 лет.
- Геннадий Абрамченко, 40 лет — доставлен в нейрохирургию.
- Вера Кузнецова, 65 лет — ушиб голеностопа.
- Василий Цыпящук, 64 года — в тяжёлом состоянии в реанимации.
- Наталья Петина, 43 года — доставлена в нейрохирургию.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, два человека могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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