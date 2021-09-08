В работе Telegram произошёл масштабный сбой

В работе мессенджера Telegram были замечены сбои. Согласно данным сервиса Downdetector, который фиксирует сбои в работе интернет-ресурсов, неполадки были обнаружены в районе Москвы и Санкт-Петербурга.

К 10 утра по московскому времени зафиксировано 222 жалобы от пользователей. Большая часть (76%) пользователей мессенджера отмечает проблему с подключением. Остальные (24%) имеют трудности с отправкой сообщений. Такие проблемы наблюдаются у жителей России, Австрии и других стран.