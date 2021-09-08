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В работе Telegram произошёл масштабный сбой

Большая часть (76%) пользователей мессенджера отмечает проблему с подключением.

8 сентября, 07:25
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В работе мессенджера Telegram были замечены сбои. Согласно данным сервиса Downdetector, который фиксирует сбои в работе интернет-ресурсов, неполадки были обнаружены в районе Москвы и Санкт-Петербурга.

К 10 утра по московскому времени зафиксировано 222 жалобы от пользователей. Большая часть (76%) пользователей мессенджера отмечает проблему с подключением. Остальные (24%) имеют трудности с отправкой сообщений. Такие проблемы наблюдаются у жителей России, Австрии и других стран.

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Ранее в работе Instagram был зафиксирован глобальный сбой. О проблемах с использованием соцсети сообщили как в России, так и за рубежом.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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