В работе Instagram зафиксирован глобальный сбой

Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе "Инстаграма". По данным сервиса Downdetector, неполадки затронули Европу, в том числе Россию, и США.

При этом 65% россиян сообщают о проблемах с загрузкой, 23% испытывают трудности при попытке входа, ещё 13% не могут зайти на сайт. Сбой начали фиксировать около 13:00 мск, по состоянию на 14:40 "Инстаграм" не работает.