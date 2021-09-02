В работе Instagram зафиксирован глобальный сбой
О проблемах с использованием соцсети сообщают как в России, так и за рубежом.
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Пользователи по всему миру сообщают о сбоях в работе "Инстаграма". По данным сервиса Downdetector, неполадки затронули Европу, в том числе Россию, и США.
При этом 65% россиян сообщают о проблемах с загрузкой, 23% испытывают трудности при попытке входа, ещё 13% не могут зайти на сайт. Сбой начали фиксировать около 13:00 мск, по состоянию на 14:40 "Инстаграм" не работает.
А ранее Центробанк России предложил ограничить время, в течение которого приложения кредитных организаций и другие электронные сервисы банков могут быть недоступны из-за сбоев.
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