Путин: Мер поддержки семей с детьми в России пока недостаточно

"Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно, многие из этих мер являются новыми. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора — от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть", — отметил Путин на совещании по развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.