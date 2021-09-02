Путин: Мер поддержки семей с детьми в России пока недостаточно
Президент также призвал продумать и дополнительные меры поддержки этой категории граждан именно в ДФО.
Фото © ТАСС / Паулин Евгений
Президент России Владимир Путин назвал недостаточными существующие меры поддержки для семей с детьми. При этом глава государства отметил, что на Дальнем Востоке семьям нужна дополнительная помощь.
"Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно, многие из этих мер являются новыми. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора — от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть", — отметил Путин на совещании по развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.
Президент также призвал продумать и дополнительные меры поддержки семей с детьми именно в ДФО.
А ранее, выступая на съезде партии "Единая Россия", Владимир Путин назвал образ будущего России. По мнению главы государства — это крепкая и благополучная семья, поэтому задача властей — выстроить систему поддержки для этой категории граждан.
Комментариев: 0