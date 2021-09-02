НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин: Мер поддержки семей с детьми в России пока недостаточно

Президент также призвал продумать и дополнительные меры поддержки этой категории граждан именно в ДФО.

2 сентября, 11:25

Фото © ТАСС / Паулин Евгений

Президент России Владимир Путин назвал недостаточными существующие меры поддержки для семей с детьми. При этом глава государства отметил, что на Дальнем Востоке семьям нужна дополнительная помощь.

"Что касается мер поддержки семей с детьми: действительно, многие из этих мер являются новыми. Но мы с вами знаем, я сейчас обращаюсь к членам правительства, мы исходим из того, что их пока недостаточно, нет пока целого набора — от рождения и до окончания школы, а он должен у нас быть", — отметил Путин на совещании по развитию Дальнего Востока на полях Восточного экономического форума.

Президент также призвал продумать и дополнительные меры поддержки семей с детьми именно в ДФО.

Путин: Новый состав Госдумы должен выстроить систему поддержки семей с детьми

Путин: Новый состав Госдумы должен выстроить систему поддержки семей с детьми

А ранее, выступая на съезде партии "Единая Россия", Владимир Путин назвал образ будущего России. По мнению главы государства — это крепкая и благополучная семья, поэтому задача властей — выстроить систему поддержки для этой категории граждан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Путин назвал исторической задачей приумножение населения Дальнего Востока

сегодня в 11:49

С другом "принял таблеточки": Вдова раскрыла жуткие подробности гибели сына режиссёра Данелии

25 августа, 14:39

Сбер перечислил на счета пенсионеров более 60% выплат в 10 тысяч рублей

сегодня в 11:32

Камеры раскрыли правду о том, что происходило в лифте, куда зашла мать с коляской

сегодня в 12:11

Дочь Анны Самохиной резко высказалась о романе её покойной мамы с Дмитрием Нагиевым

сегодня в 12:03

Новости партнеров

Layer 1