Названо самое опасное проявление ковида

Среди респираторных проявлений коронавирусной инфекции одышка является самым опасным. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с РИА "Новости".

В случае проявления одышки необходимо обратиться к врачу. По словам собеседника агентства, исследователи не выявили у людей новые симптомы коронавируса. Описания остальных признаков опубликованы с прошлого года в официальных источниках.