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Названо самое опасное проявление ковида

Новые симптомы инфекции исследователями пока не были зафиксированы.

8 сентября, 07:41
<p>Фото © ТАСС / Александр Артеменков</p>

Фото © ТАСС / Александр Артеменков

Среди респираторных проявлений коронавирусной инфекции одышка является самым опасным. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с РИА "Новости".

В случае проявления одышки необходимо обратиться к врачу. По словам собеседника агентства, исследователи не выявили у людей новые симптомы коронавируса. Описания остальных признаков опубликованы с прошлого года в официальных источниках.

Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом

Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом

Ранее врач-инфекционист заявил, что вакцинация и от коронавирусной инфекции, и от гриппа не несёт опасности для организма пациента.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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