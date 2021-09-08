Названо самое опасное проявление ковида
Новые симптомы инфекции исследователями пока не были зафиксированы.
Фото © ТАСС / Александр Артеменков
Среди респираторных проявлений коронавирусной инфекции одышка является самым опасным. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в разговоре с РИА "Новости".
В случае проявления одышки необходимо обратиться к врачу. По словам собеседника агентства, исследователи не выявили у людей новые симптомы коронавируса. Описания остальных признаков опубликованы с прошлого года в официальных источниках.
Ранее врач-инфекционист заявил, что вакцинация и от коронавирусной инфекции, и от гриппа не несёт опасности для организма пациента.
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