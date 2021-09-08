Омбудсмен рассказала о состоянии детей, пострадавших при взрыве в Ногинске

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что из-под завалов в жилом доме в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв, извлекли двух несовершеннолетних девочек.

"Из-под завалов дома в Ногинске извлекли двух девочек — 5 и 10 лет. К счастью, тяжёлых травм удалось избежать. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу для дальнейшего наблюдения. Их жизни сейчас ничто не угрожает", — уточнила детский омбудсмен.