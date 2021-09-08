Омбудсмен рассказала о состоянии детей, пострадавших при взрыве в Ногинске
Двух малышек извлекли из-под завалов и госпитализировали вместе с их матерью.
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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что из-под завалов в жилом доме в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв, извлекли двух несовершеннолетних девочек.
"Из-под завалов дома в Ногинске извлекли двух девочек — 5 и 10 лет. К счастью, тяжёлых травм удалось избежать. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу для дальнейшего наблюдения. Их жизни сейчас ничто не угрожает", — уточнила детский омбудсмен.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, два человека могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.
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