НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Омбудсмен рассказала о состоянии детей, пострадавших при взрыве в Ногинске

Двух малышек извлекли из-под завалов и госпитализировали вместе с их матерью.

8 сентября, 07:46
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что из-под завалов в жилом доме в подмосковном Ногинске, где произошёл взрыв, извлекли двух несовершеннолетних девочек.

"Из-под завалов дома в Ногинске извлекли двух девочек — 5 и 10 лет. К счастью, тяжёлых травм удалось избежать. Сейчас их состояние оценивается как средней тяжести, девочек с ушибами госпитализировали вместе с мамой в больницу для дальнейшего наблюдения. Их жизни сейчас ничто не угрожает", — уточнила детский омбудсмен.

Лайф публикует список пострадавших при взрыве в ногинской многоэтажке

Лайф публикует список пострадавших при взрыве в ногинской многоэтажке

Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. По последним данным, два человека могут оставаться под завалами. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Число пострадавших в результате взрыва в Ногинске выросло до девяти

сегодня в 07:51

"Вы не захотите пропустить это": Трамп прокомментирует первый за десять лет бой легендарного боксёра Холифилда

сегодня в 08:13

Водителям назвали лучшее время для установки зимней резины

сегодня в 08:13

Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко сдают экзамены к полёту в космос

сегодня в 08:01

"Талибан" запретит женщинам Афганистана играть в крикет

сегодня в 07:54

Новости партнеров

Layer 1