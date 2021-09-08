"Талибан" запретит женщинам Афганистана играть в крикет

Захватившая власть в Афганистане организация "Талибан"* не разрешит женщинам играть в крикет и любые другие игры, в ходе которых посторонние люди смогут увидеть их тело. Об этом сообщил замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов Ахмадулла Васик.

"Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости. <...> [Во время игры] они могут столкнуться с ситуацией, когда лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам выглядеть так", — сказал Васик в интервью телеканалу SBS.

По его словам, во время спортивных состязаний неприкрытые части тела женщин могут попасть в объективы фотокамер журналистов, в результате чего их увидят другие люди.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.