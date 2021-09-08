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"Талибан" запретит женщинам Афганистана играть в крикет

Отмечается, что во время состязаний части неприкрытого тела могут попасть в объективы камер.

8 сентября, 07:54
<p>Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance</p>

Фото © ТАСС / dpa / picture-alliance

Захватившая власть в Афганистане организация "Талибан"* не разрешит женщинам играть в крикет и любые другие игры, в ходе которых посторонние люди смогут увидеть их тело. Об этом сообщил замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов Ахмадулла Васик.

"Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости. <...> [Во время игры] они могут столкнуться с ситуацией, когда лицо и тело не будут прикрыты. Ислам не позволяет женщинам выглядеть так", — сказал Васик в интервью телеканалу SBS.

По его словам, во время спортивных состязаний неприкрытые части тела женщин могут попасть в объективы фотокамер журналистов, в результате чего их увидят другие люди.

Талибы приказали учащимся женщинам носить закрывающий лицо никаб

Талибы приказали учащимся женщинам носить закрывающий лицо никаб

Напомним, почти месяц прошёл с момента, когда талибы вошли в Кабул и объявили о захвате всей территории Афганистана. На фоне этих событий президент Ашраф Гани ушёл в отставку и поспешил покинуть страну. После этого в столице государства началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. Ранее стало известно, что запрещают, а что разрешают талибы женщинам и как теперь изменится их жизнь.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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