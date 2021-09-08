Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко сдают экзамены к полёту в космос

Экипаж МКС-66 с актрисой Юлией Пересильд и режиссёром Климом Шипенко начал сдачу итоговых экзаменов к полёту в космос на съёмки кинокартины. Об этом РИА "Новости" сообщили в пресс-службе подмосковного Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"В ЦПК начались комплексные экзаменационные тренировки основного и дублирующего экипажей корабля "Союз МС-19", — сказал представитель пресс-службы.

Основной экипаж, в состав которого входят Шипенко, Пересильд и космонавт Антон Шкаплеров, сдаёт экзамен на тренажёре российского сегмента МКС. В команде дублёров состоит космонавт Олег Артемьев, оператор Алексей Дудин и актриса Алёна Мордовина. Они проходят тренировку на тренажёре корабля "Союз МС". Затем экипажи планируют поменяться местами.

После сдачи итогового экзамена съёмочная группа уйдёт на недельный отдых, а 16 сентября межведомственная комиссия в ЦПК допустит экипажи к предстартовой подготовке на космодроме Байконур, куда экипажи вылетят 18 сентября. Запуск корабля "Союз МС-19" с "Союзом-2.1а" запланирован на 5 октября.