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"Вы не захотите пропустить это": Трамп прокомментирует первый за десять лет бой легендарного боксёра Холифилда

Матч пройдёт во Флориде на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

8 сентября, 08:13
<p>Фото © Getty Images / Brandon Bell</p>

Фото © Getty Images / Brandon Bell

Бывший президент США Дональд Трамп станет комментатором боксёрского поединка между Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом.

"Я люблю великих бойцов и великие бои. Я с нетерпением жду встречи с ними в субботу вечером и поделюсь своими мыслями у ринга. Вы не захотите пропустить это особенное событие", — отметил Трамп.

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Напомним, что бой состоится 11 сентября во Флориде на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Изначально на ринг помимо Белфорта должен был выйти мексиканец Оскар Де Ла Хойя, однако сейчас он госпитализирован с коронавирусом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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