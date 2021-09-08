"Вы не захотите пропустить это": Трамп прокомментирует первый за десять лет бой легендарного боксёра Холифилда
Матч пройдёт во Флориде на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino.
Фото © Getty Images / Brandon Bell
Бывший президент США Дональд Трамп станет комментатором боксёрского поединка между Эвандером Холифилдом и бразильцем Витором Белфортом.
"Я люблю великих бойцов и великие бои. Я с нетерпением жду встречи с ними в субботу вечером и поделюсь своими мыслями у ринга. Вы не захотите пропустить это особенное событие", — отметил Трамп.
"Не могу дышать": Боксёр Оскар Де Ла Хойя записал душераздирающее видео из больницы, куда попал с ковидом
Напомним, что бой состоится 11 сентября во Флориде на арене Seminole Hard Rock Hotel & Casino. Изначально на ринг помимо Белфорта должен был выйти мексиканец Оскар Де Ла Хойя, однако сейчас он госпитализирован с коронавирусом.
Комментариев: 0