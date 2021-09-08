Главное — результат: Чем порадовала и огорчила сборная России по футболу в первых матчах Карпина Позади важные и очень непростые поединки против Хорватии, Кипра и Мальты, которые принесли нашей команде семь очков. 7 сентября, 21:40 Фото © РФС

Сборная России по футболу завершила очередной трёхматчевый цикл по пути к чемпионату мира в Катаре. Наша команда в очередной раз показала, что на всех парах стремится к заветному мундиалю. Однако помимо радостных моментов в игре подопечных Валерия Карпина было и немало спорных историй.

Главное — результат

Кто бы что ни говорил об игре, но только классного футбола для попадания на чемпионат мира явно не хватает. Можно сколько угодно обстреливать ворота соперников и создавать тонну моментов в каждом матче, но если в графе "очки" в турнирной таблице будет 0, то и ехать никуда не придётся.

Ещё по составу на первый матч Карпина — против Хорватии — стало понятно, что главное для сборной России — набрать очки. Хотя бы одно, но набрать и не отдавать лидирующее место в группе. Добиться этого удалось.

Затем были Кипр и Мальта, где тоже хватало спорных и самых разных моментов. Тут уже сборная России по футболу предстала именно в роли фаворита, и свой статус подтвердить, слава богу, сумела. По итогу у нас 13 очков и промежуточное первое место. Если всё так и останется, то никто и камня в огород Валерия Карпина бросить не посмеет.

Новые лидеры

Радует и появление на первых ролях в сборной России тех, кто раньше таким статусом не обладал. Прежде всего речь о Фёдоре Смолове. Кажется, что в его карьере уже было всё, что только можно, — взлёты, падения, поездки за границу, яркие матчи и легендарная "паненка" в матче с Хорватией на ЧМ-2018 в России.

Теперь Смолов — лидер сборной России. Причём не только национальной команды, но и всей РПЛ. Радостно и оттого, что Валерий Карпин, в отличие от Станислава Черчесова, нападающему доверил, а на игру с Мальтой даже позволил ему быть капитаном команды.

Ещё один ярчайший футболист — Арсен Захарян. Лестные отзывы, кажется, для 18-летнего игрока "Динамо" становятся обычным делом. Он не терялся в игре против Хорватии, уверенно смотрелся в матче с Мальтой и показал всему миру, что вызов в сборную он заслужил, как никто другой.

Радостно ещё и за Рифата Жемалетдинова. Игрок "Локомотива" в матче с Кипром показал всем, что его связка со Смоловым — не пустой звук. Футболисты более чем прекрасно понимают друг друга, что приносит свои плоды и для сборной России. Отдельно отметим выход на новые роли в национальной команде Игоря Дивеева или же Ильи Самошникова, который получил свой шанс.

Поддержка

Наверняка читатель скажет, что это не заслуга сборной! Мы же так не считаем. После Евро-2020 в адрес сборной России каких только нехороших слов и посланий не было. Ранний вылет с турнира и слова Черчесова, Дзюбы и прочих не дарили никаких хороших эмоций. Сборную России, признайтесь честно, поддерживать хотелось несильно.

Однако смена тренера и образ Валерия Карпина — фигуры далеко не самой однозначной, но не стесняющейся говорить всё так, как оно есть, — заставили болельщиков вспомнить про то, что другой сборной у нас попросту нет, а потому и эту поддержать было бы неплохо. Тем более что некоторую перезагрузку Карпин провёл.

Скучная игра

Главный минус — игра, которую только ленивый не называл скучной и всячески не критиковал. Многие, что справедливо, отмечали отсутствие каких-либо серьёзных изменений в плане того, что показывает сборная России, в сравнении с Евро-2020.

Так было и в первом матче против Хорватии, и во втором против Кипра, и, как ни странно, в третьей игре против Мальты. И ладно бы хорваты — вице-чемпион мира, одна из топовых сборных всея планеты. Но Кипр? Мы ждали там явно большего, а по факту половину второго тайма скромная команда возила нашу, как хотела.

— Итог матча — три очка выиграли. Если про результат говорить, то он приемлемый. Игра, мягко говоря, не порадовала, второй тайм с 60-й минуты совсем не порадовал, очень плохо. Проблема в физическом состоянии, функциональное состояние не позволяло делать простые вещи. Если бы Смолов сыграл с Хорватией, сегодня мог выглядеть не лучшим образом. Ротация нужна, — отмечал Валерий Карпин после матча с Кипром.

Матч с Мальтой даже вспоминать не хочется. Да простят нас ярые фанаты сборной и Валерий Карпин персонально, но это был тихий ужас. Не спасали ни замены, ни ярые крики главного тренера нашей сборной на бровке. Мальта творила почти всё что хотела. Благо не забила. И тут уже пора бить в набат, ибо с такой игрой дальше будет крайне тяжело, скажем мягко.

В защиту Карпина и сборной России по футболу скажем одно: ждать глобальных изменений здесь и сейчас — слишком опрометчиво. Поэтому радуемся за набранные очки и терпим всё то, что приходится видеть на поле.

Слишком много травм

А вот здесь становится тревожно. Сборная России прошла через семь (!) травм за буквально-таки десять дней. Да и Валерий Карпин не стесняется говорить о том, что недоволен функциональной готовностью игроков. По итогу выбыли, к примеру, Александр Головин, Дмитрий Чистяков, Марио Фернандес и другие.

Большой вопрос, что стало причиной такой аномалии. То ли более чем серьёзные нагрузки в национальной команде, то ли действительно плохая форма игроков, то ли смена медицинского персонала прямо перед матчами. Сказать сложно. Сам Карпин отмечает, что первые из выбывших игроков получили травмы ещё в своих клубах до приезда в национальную команду.

Тем не менее за этой сборной будет наблюдать более чем интересно. Валерий Карпин начал долгий и такой необходимый процесс перезагрузки сборной России по футболу. Теперь нашу команду ждут два непростых матча против Словакии и Словении в октябре. Что изменится за месяц, хороший и очень важный вопрос.

Авторы Шамиль Гаджиев