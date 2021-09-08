В Европе не спешат с принятием в НАТО Украины, которая будет "высасывать деньги" из организации. В связи с этим лидер Незалежной Владимир Зеленский и не может добиться чего-либо существенного от лидеров западных стран, заявил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя недавнее высказывание экс-посла США в Киеве Джона Хёрбста.

"Большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины. И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвётся туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией. Признание [экс-посла США на Украине] Хёрбста — ещё один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского", — поделился в "Телеграме" Пушков.