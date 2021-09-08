"Нищая и хаотичная страна": Пушков увидел плохой сигнал для Зеленского в словах экс-посла США о Киеве и НАТО
Дипломат заявил, что для вступления в блок Незалежной предстоит проделать большую работу во внутренней политике.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
В Европе не спешат с принятием в НАТО Украины, которая будет "высасывать деньги" из организации. В связи с этим лидер Незалежной Владимир Зеленский и не может добиться чего-либо существенного от лидеров западных стран, заявил член Совфеда Алексей Пушков, комментируя недавнее высказывание экс-посла США в Киеве Джона Хёрбста.
"Большая часть европейских союзников США не хочет конфликта НАТО с Россией из-за Украины. И к тому же не видят в НАТО эту нищую и хаотичную страну, которая рвётся туда затем, чтобы высасывать из них деньги и сталкивать альянс с Россией. Признание [экс-посла США на Украине] Хёрбста — ещё один мелкий, но плохой сигнал для Зеленского", — поделился в "Телеграме" Пушков.
Ранее Лайф писал, что президент США Джо Байден назвал условия вступления Украины в НАТО. Американский лидер считает, что это возможно даже при нынешней напряжённой ситуации в Донбассе. Однако, прежде чем получить план действий, Украине нужно решить ряд проблем, в том числе снизить уровень коррупции. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев заслуживает того, чтобы стать членом НАТО и не должен просить об этом.
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