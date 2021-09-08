"Яндекс" запустит в одном из районов Москвы первые беспилотные такси
Курсировать они будут в районе трёх станций метро на юге столицы и будут доступны не всем.
Фото © ТАСС / Андрей Любимов
Компания "Яндекс" планирует к запуску тестирование первого беспилотного такси в Москве. Произойдёт это осенью, однако на первом этапе поездки на них будут доступны ограниченному количеству пользователей. Для этого придётся заполнить анкету на сайте.
"Автомобили будут возить пассажиров в районе Ясенево на юге столицы, в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк", — говорится в сообщении "Яндекса".
В компании пояснили РБК, что раньше были правила, которые предписывали, что за рулём машины под управлением автопилота всё равно должен сидеть человек. Однако в 2021 году вступил в силу закон, который снял это ограничение. Благодаря этому беспилотные автомобили "Яндекса" смогут ездить без водителя и использоваться как такси в пределах определённой территории.
Ранее сообщалось, что в 2022 году Минтранс РФ запустит тестирование беспилотных грузовиков на трассе М-11 "Нева". В ведомстве добавили, что это будет первым шагом к масштабному коммерческому использованию данного вида транспорта на магистрали между Москвой и Петербургом с 2024 года.
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