"Яндекс" запустит в одном из районов Москвы первые беспилотные такси

Компания "Яндекс" планирует к запуску тестирование первого беспилотного такси в Москве. Произойдёт это осенью, однако на первом этапе поездки на них будут доступны ограниченному количеству пользователей. Для этого придётся заполнить анкету на сайте.

"Автомобили будут возить пассажиров в районе Ясенево на юге столицы, в окрестностях станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк", — говорится в сообщении "Яндекса".

В компании пояснили РБК, что раньше были правила, которые предписывали, что за рулём машины под управлением автопилота всё равно должен сидеть человек. Однако в 2021 году вступил в силу закон, который снял это ограничение. Благодаря этому беспилотные автомобили "Яндекса" смогут ездить без водителя и использоваться как такси в пределах определённой территории.