Петербург оказался на первом месте по числу заболевших ковидом за сутки
Всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 065 904 случая новой инфекции.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалев
За сутки в России выявили 18 024 новых случая коронавируса, зафиксировали 797 летальных исходов, а полностью выздоровели 18 262 пациента. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
Больше всего заболевших — в Петербурге (+1430 за сутки), Москве (+1269), Подмосковье (+673), Свердловской (+469) и Ростовской (+471) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:
Статистика по заболевшим. Фото: © стопкоронавирус.рф
Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 065 904 случая, за весь период умерло 189 582 пациента, а выздоровело — 6 320 512.
А ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала самое опасное среди респираторных проявлений коронавирусной инфекции — это одышка. В случае проявления этого симптома необходимо обратиться к врачу.
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