Петербург оказался на первом месте по числу заболевших ковидом за сутки

За сутки в России выявили 18 024 новых случая коронавируса, зафиксировали 797 летальных исходов, а полностью выздоровели 18 262 пациента. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.

Больше всего заболевших — в Петербурге (+1430 за сутки), Москве (+1269), Подмосковье (+673), Свердловской (+469) и Ростовской (+471) областях. Ситуация в других регионах выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото: © стопкоронавирус.рф

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране выявлено 7 065 904 случая, за весь период умерло 189 582 пациента, а выздоровело — 6 320 512.