В Ногинске объявили трёхдневный траур после взрыва в многоэтажке

Власти подмосковного Ногинска отменили празднование Дня города и объявили трёхдневный траур в связи со взрывом газа в жилом доме. Об этом заявил глава городского округа Игорь Сухин.

"Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трёхдневный траур в Богородском округе. Соответственно, и юбилей 11 сентября мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права", — написал Сухин на своей странице в "Инстаграме".

Градоначальник выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к этому решению.