В Ногинске объявили трёхдневный траур после взрыва в многоэтажке
Также отменено празднование Дня города, которое должно было состояться 11 сентября.
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Власти подмосковного Ногинска отменили празднование Дня города и объявили трёхдневный траур в связи со взрывом газа в жилом доме. Об этом заявил глава городского округа Игорь Сухин.
"Все вместе мы приняли взвешенное решение объявить трёхдневный траур в Богородском округе. Соответственно, и юбилей 11 сентября мы проводить не будем. Не имеем на это никакого морального права", — написал Сухин на своей странице в "Инстаграме".
Градоначальник выразил уверенность, что жители с пониманием отнесутся к этому решению.
"Спасибо всем за сочувствие, сопереживание, помощь и поддержку", — заключил Сухин.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл 8 сентября в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Погибло три человека. Судьба ещё нескольких остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. По информации Лайфа, эпицентр находился на четвёртом этаже в квартире № 51. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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