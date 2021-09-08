В Минсельхозе рассказали о грядущем снижении цен на мясо

В России цена на мясо будет снижаться после завершения летнего периода и сокращения спроса на данную продукцию. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В данный момент наблюдается коррекция отпускных цен на свинину, что в ближайшее время должно отразиться и на рознице, а также стоимости мяса птицы. По оценкам профильных отраслевых союзов, завершение летнего периода и сокращение спроса на мясо будет способствовать дальнейшему снижению цен", — сказано в заявлении министерства.

При этом в Минсельхозе напомнили, что в августе этого года цены производителей на мясо демонстрировали более умеренную динамику относительно розничных. Так, по данным министерства, стоимость килограмма свинины парной выросла на 0,7%, говядины — на 0,8%, мяса кур — на 1%, баранины — уменьшилась на 0,8%. Незначительное повышение отпускных цен на отдельные категории мясной продукции связано с традиционным сезонным фактором (периодом пикников), подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что тенденция по снижению цены на мясо будет поддержана за счёт увеличения объёмов производства. Уточняется, что в прошлом месяце практически удалось достичь прошлогодних объёмов по птице после спада из-за вспышки птичьего гриппа. Также благодаря загрузке новых животноводческих комплексов наблюдается положительная динамика по производству свинины.

Кроме того, по данным Минсельхоза, продолжается снижение цен производителей на плодоовощную продукцию. Это обусловлено поступлением на рынок нового урожая. Подчёркивается, что в августе отпускные цены на свёклу снизились на 14,5%, огурцы — на 11,2%, помидоры — на 20,8%, репчатый лук — на 11,7%, картофель — на 0,3%, яблоки — на 4,2%.