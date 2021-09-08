В России снизились цены на капусту, картофель и морковь

В России стоимость свежей белокочанной капусты падает четвёртую неделю подряд, также дешевеют лук, картофель и морковь, а цены на огурцы и помидоры, наоборот, растут, следует из данных Росстата.

"В августе значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свёкла подешевела на 42,9%, морковь — на 34,8%, картофель — на 17%, виноград — на 15,8%, помидоры — на 15,6%, огурцы — на 13,9%. Вместе с тем цены на лимоны выросли на 24,1%, апельсины — на 5,7%, чеснок — на 3,7%, сухофрукты — на 1,7%", — сообщили в ведомстве.

Согласно статистическим данным, с начала года к 6 сентября картофель в России подорожал на 27,15%, капуста — на 90,6%, лук — на 25,03%. Морковь тоже выросла в цене за этот период на 43,76%, яблоки — на 5,55%. Стоимость огурцов значительно снизилась — на 53,62%, помидоров — на 42,41%.

Также за 2021 год гречка в России подорожала на 10,7%, рис — на 2,26%, пшено подешевело на 3,6%. Цена на подсолнечное масло выросла на 5,74%. Стоимость мяса кур увеличилась на 16,44%, а куриные яйца стали дешевле на 11,36%. Говядина подорожала на 8,75%, свинина — на 11,29%, полукопчёная и варенокопчёная колбаса — на 4,99%, а сардельки и сосиски — на 5,72%.

С начала года до 6 сентября стоимость пшеничной муки увеличилась на 4,29%, чёрный хлеб стал дороже на 4,31%, макаронные изделия выросли в цене на 5,6%, белый хлеб — на 4,01%.