В России снизились цены на капусту, картофель и морковь
Как отмечают в Росстате, в августе значительное влияние на динамику оказало удешевление плодоовощной продукции.
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В России стоимость свежей белокочанной капусты падает четвёртую неделю подряд, также дешевеют лук, картофель и морковь, а цены на огурцы и помидоры, наоборот, растут, следует из данных Росстата.
"В августе значительное влияние на динамику цен оказало удешевление плодоовощной продукции. Так, свёкла подешевела на 42,9%, морковь — на 34,8%, картофель — на 17%, виноград — на 15,8%, помидоры — на 15,6%, огурцы — на 13,9%. Вместе с тем цены на лимоны выросли на 24,1%, апельсины — на 5,7%, чеснок — на 3,7%, сухофрукты — на 1,7%", — сообщили в ведомстве.
Согласно статистическим данным, с начала года к 6 сентября картофель в России подорожал на 27,15%, капуста — на 90,6%, лук — на 25,03%. Морковь тоже выросла в цене за этот период на 43,76%, яблоки — на 5,55%. Стоимость огурцов значительно снизилась — на 53,62%, помидоров — на 42,41%.
Также за 2021 год гречка в России подорожала на 10,7%, рис — на 2,26%, пшено подешевело на 3,6%. Цена на подсолнечное масло выросла на 5,74%. Стоимость мяса кур увеличилась на 16,44%, а куриные яйца стали дешевле на 11,36%. Говядина подорожала на 8,75%, свинина — на 11,29%, полукопчёная и варенокопчёная колбаса — на 4,99%, а сардельки и сосиски — на 5,72%.
С начала года до 6 сентября стоимость пшеничной муки увеличилась на 4,29%, чёрный хлеб стал дороже на 4,31%, макаронные изделия выросли в цене на 5,6%, белый хлеб — на 4,01%.
Ранее министр финансов Антон Силуанов призвал экспортёров направить допдоходы от роста цен на поддержку граждан. Он считает важным, чтобы мировая экономическая ситуация не влияла на людей, которые сегодня страдают от инфляции.
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