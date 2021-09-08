Силуанов призвал экспортёров направить допдоходы от роста цен на поддержку граждан

Российские экспортёры, получившие дополнительные доходы от мирового роста цен, "должны поделиться" с гражданами страны. Такое мнение озвучил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Те экспортёры, традиционные экспортёры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, должны поделиться. Эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан", — отметил он.

Министр отметил, что поддержка пенсионеров и военных, предложенная на съезде партии "Единая Россия", как и выплаты родителями школьников перед 1 сентября, тоже осуществлялась с допдоходов, которые получили в том числе благодаря возросшим ценам на мировом рынке.

"Ещё раз повторюсь: для нас очень важно, чтобы мировая ситуация не влияла на тех людей, которые сегодня не имеют больших возможностей осуществлять высокие траты, — нам нужно будет помогать им", — указал Силуанов.