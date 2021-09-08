Силуанов призвал экспортёров направить допдоходы от роста цен на поддержку граждан
Министр считает важным, чтобы мировая экономическая ситуация не влияла на людей, которые сегодня страдают от инфляции.
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Российские экспортёры, получившие дополнительные доходы от мирового роста цен, "должны поделиться" с гражданами страны. Такое мнение озвучил министр финансов Антон Силуанов на пленарном заседании Московского финансового форума.
"Те экспортёры, традиционные экспортёры, которые получили сегодня дополнительные доходы от повышения цен, должны поделиться. Эти деньги нам нужно направить на поддержку граждан", — отметил он.
Министр отметил, что поддержка пенсионеров и военных, предложенная на съезде партии "Единая Россия", как и выплаты родителями школьников перед 1 сентября, тоже осуществлялась с допдоходов, которые получили в том числе благодаря возросшим ценам на мировом рынке.
"Ещё раз повторюсь: для нас очень важно, чтобы мировая ситуация не влияла на тех людей, которые сегодня не имеют больших возможностей осуществлять высокие траты, — нам нужно будет помогать им", — указал Силуанов.
Напомним, что ранее прокуратура пресекла более 700 завышений цен на продукты в российских регионах. К административной ответственности привлекли свыше 140 лиц. В частности, были выявлены факты завышения стоимости подсолнечного масла, сахара, творога и куриного мяса. После этого ФАС нагрянула к торговым сетям с внеплановыми проверками из-за жалоб по поводу роста цен на продукты. Если сговор подтвердится, компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки.
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