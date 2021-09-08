Бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо не смогут сыграть с "Челси" в ЛЧ

Питерский "Зенит" не сможет рассчитывать на игроков сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо в матче Лиги чемпионов против "Челси" из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РИА "Новости".

"Малком и Клаудиньо не смогут играть за "Зенит" до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с "Челси". Клуб и Российский футбольный союз (РФС) уже проинформированы, это последствия решения "Зенита" не отпускать игроков в сборную Бразилии", — отметил собеседник издания.