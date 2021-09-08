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Бразильские игроки "Зенита" Малком и Клаудиньо не смогут сыграть с "Челси" в ЛЧ

Ранее они были вызваны в стан национальной команды, однако сине-бело-голубые попросили их вернуться обратно в Россию.

8 сентября, 10:05
<p>Фото © ФК "Зенит"</p>

Фото © ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" не сможет рассчитывать на игроков сборной Бразилии Малкома и Клаудиньо в матче Лиги чемпионов против "Челси" из-за санкций Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает РИА "Новости".

"Малком и Клаудиньо не смогут играть за "Зенит" до 14 сентября из-за санкций ФИФА, сюда входит и игра с "Челси". Клуб и Российский футбольный союз (РФС) уже проинформированы, это последствия решения "Зенита" не отпускать игроков в сборную Бразилии", — отметил собеседник издания.

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Напомним, Малком и Клаудиньо были вызваны в сборную Бразилии на матчи отборочного турнира ЧМ-2022. Однако вскоре они получили сообщение от "Зенита" с призывом вернуться обратно из-за коронавирусных ограничений в Англии. В результате бразильская федерация футбола подала жалобу в FIFA.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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