Собянин назвал щадящим режим ограничительных мер из-за ковида в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим ограничительных мер в столице во время пандемии является щадящим. Как отметил мэр, московские власти вводят только те ограничения, которые необходимы для предотвращения очередной волны заболеваемости ковидом.

"Мы приняли щадящий режим ограничительных мер, которые позволили на 90% свободно работать экономике во время пандемии, с одной стороны. С другой стороны, когда мы видим нарастание угрозы, мы принимаем локальные, точечные меры, которые позволяют нивелировать эти процессы и уходить с пиков заболеваемости", — отметил мэр на пленарной сессии Московского финансового форума.

Собянин отметил, что такие решения принимаются исходя из того, что российская система здравоохранения всегда справлялась с подобными ситуациями. А более масштабные ограничительные меры вступают в силу в экстренных случаях, когда наступает пик заболеваемости.