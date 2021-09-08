Кудрин заявил, что глобальный пандемийный кризис пока не завершился
Он отметил, что, несмотря на это, многие страны к концу года смогут выйти на прежний уровень ВВП.
Фото © Официальный сайт Счётной палаты РФ
Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, ещё продолжается, но многие страны смогут быстрее преодолеть его последствия. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.
"Этот кризис пандемийный — он ещё, вообще-то, не завершился. Хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, и наша страна, как сказал Михаил Владимирович (Мишустин. — Прим. Лайфа), вышла", — сказал он.
Кудрин отметил, что кризис, вызванный пандемией, носит нестандартный характер. Он действует не так, как действует механизм обычного экономического или финансового кризиса. Поэтому необходимо быть готовыми к большей неопределённости и обладать большей гибкостью, чтобы подготовиться к проблемам нестандартного кризиса.
А ранее Лайф рассказывал, что Центробанк тоже описал сценарий нового мирового финансового кризиса. Многое будет зависеть как от ситуации с пандемией ковида, так и от глобальной инфляции.
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