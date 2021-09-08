Кудрин заявил, что глобальный пандемийный кризис пока не завершился

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, ещё продолжается, но многие страны смогут быстрее преодолеть его последствия. Об этом заявил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на Московском финансовом форуме.

"Этот кризис пандемийный — он ещё, вообще-то, не завершился. Хотя в этом году многие страны выйдут на докризисный уровень по ВВП, и наша страна, как сказал Михаил Владимирович (Мишустин. — Прим. Лайфа), вышла", — сказал он.

Кудрин отметил, что кризис, вызванный пандемией, носит нестандартный характер. Он действует не так, как действует механизм обычного экономического или финансового кризиса. Поэтому необходимо быть готовыми к большей неопределённости и обладать большей гибкостью, чтобы подготовиться к проблемам нестандартного кризиса.