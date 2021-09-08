Собянин назвал дистанционку для школьников и студентов крайней мерой

Власти Москвы рассматривают введение дистанционного обучения для школьников и студентов в качестве крайней меры, на которую город пойдёт лишь в случае значительного ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом в интервью kp.ru сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

"Я ещё раз скажу, что мы должны быть ко всему готовы, но такие решения если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем всё возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались", — пояснил свою позицию он.

Но, если на это пойти придётся, рассуждает Собянин, город к этому тоже готов. Московская электронная школа, по оценкам мэри, даёт возможность проведения онлайн-занятий, ведения электронных дневников и журналов. Кроме того, в программу интегрирован контент коммерческих организаций, которым могут бесплатно пользоваться все учащиеся.

"С этого года появляется сервис формирования портфолио учащихся. Постепенно мы будем добиваться индивидуального подхода к каждому учащемуся с точки зрения его возможностей и талантов. Конечно, при этом давая необходимые минимальные знания в соответствии со стандартом", — отметил Собянин.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что введение в Москве новых ограничительных мер по ковиду не планируется. Как отметил столичный градоначальник, "запас прочности" у города большой, поскольку много москвичей переболело инфекцией, большое количество вакцинировалось.