Собянин назвал дистанционку для школьников и студентов крайней мерой
Но, если на это всё-таки придётся пойти, рассуждает мэр, город к этому тоже готов. Московская электронная школа даёт возможность проведения онлайн-занятий и ведения электронных дневников и журналов.
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Власти Москвы рассматривают введение дистанционного обучения для школьников и студентов в качестве крайней меры, на которую город пойдёт лишь в случае значительного ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом. Об этом в интервью kp.ru сообщил столичный мэр Сергей Собянин.
"Я ещё раз скажу, что мы должны быть ко всему готовы, но такие решения если и будут приниматься, то в крайнем случае. Мы сделаем всё возможное, чтобы наши дети приходили в школу и нормально занимались", — пояснил свою позицию он.
Но, если на это пойти придётся, рассуждает Собянин, город к этому тоже готов. Московская электронная школа, по оценкам мэри, даёт возможность проведения онлайн-занятий, ведения электронных дневников и журналов. Кроме того, в программу интегрирован контент коммерческих организаций, которым могут бесплатно пользоваться все учащиеся.
"С этого года появляется сервис формирования портфолио учащихся. Постепенно мы будем добиваться индивидуального подхода к каждому учащемуся с точки зрения его возможностей и талантов. Конечно, при этом давая необходимые минимальные знания в соответствии со стандартом", — отметил Собянин.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что введение в Москве новых ограничительных мер по ковиду не планируется. Как отметил столичный градоначальник, "запас прочности" у города большой, поскольку много москвичей переболело инфекцией, большое количество вакцинировалось.
Напомним, что за сутки в России выявили 18 024 новых случая коронавируса, зафиксировали 797 летальных исходов, а полностью выздоровело 18 262 пациента. Больше всего заболевших — в Петербурге (+1430 за сутки), Москве (+1269), Подмосковье (+673), Свердловской (+469) и Ростовской (+471) областях.
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