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Собянин: Самыми проблемными после снятия ограничений остаются гостиничная отрасль и общепит

Тем не менее, по оценкам мэрии, экономика города восстанавливается быстро: Москва уже догоняет тот уровень, который планировала ещё в 2019 году с учётом инфляции.

8 сентября, 17:18
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Максим Мишин</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Максим Мишин

Экономика Москвы уже вышла на уровень 2019 года, а по большинству показателей даже превзошла его. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин, оценивая темпы восстановления ключевых сфер экономики после коронавирусных ограничений.

"Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали ещё в 2019-м с учётом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы и экономика в целом балансирует", — пояснил мэр в интервью kp.ru.

Собянин отметил, что в прошлом году разница по бюджету составила около 600 млрд рублей, а больше всего пострадали гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны.

"Самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень", — заметил он.

Собянин назвал щадящим режим ограничительных мер из-за ковида в Москве

Собянин назвал щадящим режим ограничительных мер из-за ковида в Москве

Ранее Сергей Собянин сообщил, что введение в Москве новых ограничительных мер по ковиду не планируется. Как отметил столичный градоначальник, "запас прочности" у города большой, поскольку много москвичей переболело инфекцией, большое количество вакцинировалось.

Напомним, что за сутки в России выявили 18 024 новых случая коронавируса, зафиксировали 797 летальных исходов, а полностью выздоровели 18 262 пациента. Больше всего заболевших — в Петербурге (+1430 за сутки), Москве (+1269), Подмосковье (+673), Свердловской (+469) и Ростовской (+471) областях.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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