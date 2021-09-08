Собянин: Самыми проблемными после снятия ограничений остаются гостиничная отрасль и общепит

Экономика Москвы уже вышла на уровень 2019 года, а по большинству показателей даже превзошла его. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин, оценивая темпы восстановления ключевых сфер экономики после коронавирусных ограничений.

"Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали ещё в 2019-м с учётом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы и экономика в целом балансирует", — пояснил мэр в интервью kp.ru.

Собянин отметил, что в прошлом году разница по бюджету составила около 600 млрд рублей, а больше всего пострадали гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны.

"Самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень", — заметил он.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что введение в Москве новых ограничительных мер по ковиду не планируется. Как отметил столичный градоначальник, "запас прочности" у города большой, поскольку много москвичей переболело инфекцией, большое количество вакцинировалось.