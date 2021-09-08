Собянин: Самыми проблемными после снятия ограничений остаются гостиничная отрасль и общепит
Тем не менее, по оценкам мэрии, экономика города восстанавливается быстро: Москва уже догоняет тот уровень, который планировала ещё в 2019 году с учётом инфляции.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Максим Мишин
Экономика Москвы уже вышла на уровень 2019 года, а по большинству показателей даже превзошла его. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин, оценивая темпы восстановления ключевых сфер экономики после коронавирусных ограничений.
"Мы начинаем догонять тот уровень, который планировали ещё в 2019-м с учётом инфляции. Это говорит о том, что городская экономика достаточно диверсифицированная. Если даже какие-то отрасли проседают, другие компенсируют выпадающие доходы и экономика в целом балансирует", — пояснил мэр в интервью kp.ru.
Собянин отметил, что в прошлом году разница по бюджету составила около 600 млрд рублей, а больше всего пострадали гостиничная, общепит, отчасти розничная торговля, туристический бизнес и отрасли, которые с ним связаны.
"Самыми проблемными остаются гостиничная отрасль и общепит. Но и они постепенно выходят на нормальный уровень", — заметил он.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что введение в Москве новых ограничительных мер по ковиду не планируется. Как отметил столичный градоначальник, "запас прочности" у города большой, поскольку много москвичей переболело инфекцией, большое количество вакцинировалось.
Напомним, что за сутки в России выявили 18 024 новых случая коронавируса, зафиксировали 797 летальных исходов, а полностью выздоровели 18 262 пациента. Больше всего заболевших — в Петербурге (+1430 за сутки), Москве (+1269), Подмосковье (+673), Свердловской (+469) и Ростовской (+471) областях.
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