НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Цены на бензин за неделю снизились впервые после двух месяцев роста

При этом в целом за 2021 год стоимость топлива увеличилась на 6,35 процента.

8 сентября, 16:59
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России за прошедшую неделю цены на бензин впервые снизились на 0,31 процента после затяжного двухмесячного роста выше инфляции. При этом недельная дефляция в среднем по России составила 0,07 процента, следует из данных Росстата.

Отмечается, что стоимость бензина с начала осени снизилась на 0,27 процента, однако в целом за 2021 год цена поднялась на 6,35 процента, что превышает уровень инфляции на 1,6 процента. В то же время цены на дизельное топливо растут ниже инфляции — на 4,09 процента.

Ценовая ситуация на рынке топлива улучшается, так как нефтяные компании в полной мере исполняют свои обязательства по насыщению внутреннего рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики РФ.

"Динамика поставок топлива на биржевые торги стабильно превышала утверждённые нормативы. Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению", прокомментировали ситуацию в Минэнерго.

Кудрин заявил, что глобальный пандемийный кризис пока не завершился

Кудрин заявил, что глобальный пандемийный кризис пока не завершился

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак предрёк "ещё более нормальные" цены на бензин. По его словам, сейчас наблюдается тенденция к восстановлению оптово-розничного рынка.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Новак предрёк "ещё более нормальные" цены на бензин

1 сентября, 14:32

Собянин: Самыми проблемными после снятия ограничений остаются гостиничная отрасль и общепит

сегодня в 17:18

Блинкен отказался считать новое правительство Афганистана инклюзивным

сегодня в 17:31

Собянин назвал дистанционку для школьников и студентов крайней мерой

сегодня в 17:27

Матвиенко рассказала, кто представит Россию на инаугурации нового афганского кабмина

сегодня в 17:21

Новости партнеров

Layer 1