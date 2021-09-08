Цены на бензин за неделю снизились впервые после двух месяцев роста

В России за прошедшую неделю цены на бензин впервые снизились на 0,31 процента после затяжного двухмесячного роста выше инфляции. При этом недельная дефляция в среднем по России составила 0,07 процента, следует из данных Росстата.

Отмечается, что стоимость бензина с начала осени снизилась на 0,27 процента, однако в целом за 2021 год цена поднялась на 6,35 процента, что превышает уровень инфляции на 1,6 процента. В то же время цены на дизельное топливо растут ниже инфляции — на 4,09 процента.

Ценовая ситуация на рынке топлива улучшается, так как нефтяные компании в полной мере исполняют свои обязательства по насыщению внутреннего рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство энергетики РФ.

"Динамика поставок топлива на биржевые торги стабильно превышала утверждённые нормативы. Вследствие этих факторов оптовые и розничные цены внутреннего рынка перешли к снижению", — прокомментировали ситуацию в Минэнерго.