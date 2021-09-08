Клинцевич назвал настоящим героем погибшего главу МЧС Зиничева
Он отметил, что был знаком с ним лично и это был человек незаурядных интеллектуальных и профессиональных качеств.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Бывший сенатор Смоленской области Франц Клинцевич заявил, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб как настоящий герой, спасая человеческую жизнь.
"Находясь в такой ситуации, он, как положено офицеру, исполнил свой служебный долг до конца, спасая человеческую жизнь, при этом погиб. Кроме огромного уважения, сожаления, соболезнования родным, близким и всей стране, что ещё можно сказать о настоящем офицере? Он для нас пример. Вечная память настоящему герою", — сказал он "Газете.ru".
Клинцевич отметил, что Зиничева знал лично и это был человек незаурядных интеллектуальных и профессиональных качеств. Он поражал своей вдумчивостью, спокойствием. Впервые они встретились на совещании Комитета по обороне и безопасности Совфеда, и, по словам Клинцевича, тогда он и убедился, насколько это профессиональный, компетентный генерал, который полностью владеет ситуацией.
Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.
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