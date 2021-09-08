Клинцевич назвал настоящим героем погибшего главу МЧС Зиничева

Бывший сенатор Смоленской области Франц Клинцевич заявил, что глава МЧС России Евгений Зиничев погиб как настоящий герой, спасая человеческую жизнь.

"Находясь в такой ситуации, он, как положено офицеру, исполнил свой служебный долг до конца, спасая человеческую жизнь, при этом погиб. Кроме огромного уважения, сожаления, соболезнования родным, близким и всей стране, что ещё можно сказать о настоящем офицере? Он для нас пример. Вечная память настоящему герою", — сказал он "Газете.ru".