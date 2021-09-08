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Сергей Жигунов рассказал о погибшем вместе с главой МЧС режиссёре Мельнике

Актёр выразил свои соболезнования семье Мельника и назвал случившуюся трагедию ужасной.

8 сентября, 16:27
<p>Александр Мельник. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Александр Мельник. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Погибший вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым в Норильске кинорежиссёр Александр Мельник старался заниматься большими проектами, искренне любя кино и преодолевая новые вершины. Об этом рассказал в беседе с телеканалом "360" актёр и продюсер Сергей Жигунов.

"Саша был очень добрым, интеллигентным, вежливым человеком, очень искренне любящим кино. Он всегда брал вершины, на которые никто не решался. Делал огромные проекты, ему нравилось большое кино. Он был патриотом, конечно", — объяснил Жигунов.

Актёр выразил свои соболезнования семье Мельника. По словам Жигунова, непонятно, как к этому относиться, ситуация очень ужасная.

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

Глава МЧС Зиничев погиб, спасая известного режиссёра Александра Мельника

Как сообщал Лайф, глава МЧС РФ Евгений Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. По данным источника Лайфа, кинодеятель тоже скончался. Свои соболезнования в связи с трагедией также выразили премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, депутаты Госдумы и сенаторы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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