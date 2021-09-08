Сергей Жигунов рассказал о погибшем вместе с главой МЧС режиссёре Мельнике

Погибший вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым в Норильске кинорежиссёр Александр Мельник старался заниматься большими проектами, искренне любя кино и преодолевая новые вершины. Об этом рассказал в беседе с телеканалом "360" актёр и продюсер Сергей Жигунов.

"Саша был очень добрым, интеллигентным, вежливым человеком, очень искренне любящим кино. Он всегда брал вершины, на которые никто не решался. Делал огромные проекты, ему нравилось большое кино. Он был патриотом, конечно", — объяснил Жигунов.