Авиакомпания "Россия" начнёт летать в Египет из восьми регионов России

Авиакомпания "Россия" совместно с туроператором "Библио-Глобус" начнут выполнять полёты в Египет из восьми российских городов. Первые рейсы планируются уже с 10 сентября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Полёты будут осуществляться на два египетских курорта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. В первый город "Россия" будет летать из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тюмени и Перми. Во второй — из Новосибирска, Нижнего Новгорода, Краснодара, Челябинска и Минеральных Вод.

Рейсы преимущественно будут выполняться на самолётах Boeing 737-800, однако из Новосибирска будут летать самые вместительные в парке компании лайнеры Boeing 747. Билеты продаются в составе тура, включающего в себя перелёт, трансфер, проживание и различные экскурсионные программы. Приобрести такой тур можно в региональных агентствах, сотрудничающих с "Библио-Глобусом".

"Для граждан России, направляющихся в Египет, необходимо иметь при себе сертификат о вакцинации на английском языке с наличием QR-кода. Сертификат принимается, если после введения второго компонента прошло 14 дней. В случае отсутствия сертификата — отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до времени вылета рейса", — добавили в авиакомпании.