На Украине звезду фильма "В бой идут одни старики" обвинили в изнасиловании

На Украине продолжается скандал вокруг актёра, звезды фильма "В бой идут одни старики" Владимира Талашко. На этот раз его обвинила в изнасиловании маркетолог Мария Матрос. По её словам, артист был другом её семьи.

"А, забыла сказать. Владимир Талашко изнасиловал меня в мои 17 лет. Он был другом моей семьи с моих четырёх лет. Тоже пригласил к себе "репетировать" к поступлению, и я поехала за мечтой", — написала девушка в "Фейсбуке".

Как уточняет "Суспільне. Новини", девушка рассказала, что Талашко предложил ей поступить в университет Карпенко-Карого, в котором преподаёт, и пригласил её на дачу, чтобы обсудить экзамены.

"Мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать. "Давай на "ты", давай выпьем и так далее", — рассказывает Мария. "И я ему говорю, что я не хочу, но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит... И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее".

Она заявила, что тогда не хотела поднимать скандал, но сейчас, когда Талашко обвинили в домогательствах другие девушки, она тоже решила не молчать. Мария заявила, что таким образом хочет также показать, что все обвинения студенток против актёра — это не "просто слова девочек, которые разводили преподавателя на оценки".

Сам Владимир Талашко заявил изданию, что ничего про эту историю не знает и впервые её слышит.