"Даже на рубль не прислали предложений": В "Рубине" рассказали, почему не продали лидера команды Кварацхелию
По ходу летнего трансферного окна появлялась информация о том, что он может перейти в "Милан" или "Севилью".
Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Казанский "Рубин" не стал продавать своего лидера Хвичу Кварацхелию, потому что не было ни одного конкретного предложения от клубов, которые хотели бы его заполучить. Об этом рассказал генеральный директор команды Рустем Сайманов.
"Хвича не ушёл, и мы очень довольны, что он остался. Задачи продать его у нас не стояло, просто было много разговоров о том, что им интересуются большое количество клубов. Вот только ни одного предложения о его покупке не было — ни от одного клуба официального запроса не было. Суммы никакой по нему мы не озвучивали, поэтому нельзя говорить, что у нас высокие запросы. Ну вот прислали хотя бы предложение на рубль, я тогда сказал бы, что на такое не готов. Но ведь даже на рубль не прислали, поэтому о чём тут ещё говорить", — подчеркнул Сайманов в беседе с "Бизнес Онлайн".
При этом он отметил, что сам казанский клуб был готов к переговорам. Однако теперь в "Рубине" довольны, что Кварацхелия остался в команде, ведь он не только важный игрок, но и любимец местных болельщиков. При этом, что будет зимой (во время трансферного окна), предсказать крайне сложно, уверен Сайманов.
Ранее Лайф сообщал, что на Кварацхелию претендует испанская "Севилья", которая была готова заплатить за него до 20 миллионов евро. В числе претендентов также назывались "Милан" или же "Боруссия" из Мёнхенгладбаха.
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