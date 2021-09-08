ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 сентября 2021, 14:46

"Не знают, куда засунуть": Легендарный биатлонист Тихонов прокомментировал уход Канделаки с "Матч ТВ"

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Ранее сообщалось о её назначении заместителем гендиректора холдинга «Газпром-медиа».

Легендарный советский биатлонист и экс-президент СБР Александр Тихонов в беседе с Лайфом высказался об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера телеканала "Матч ТВ".

"Её просто не знают, куда засунуть. Вот, чтобы она не была совсем на улице, наверное, ей что-то там предложили. Слишком много Канделаки у нас. Отсюда все беды. Я не сомневаюсь в том, что она ушла не сама", — подчеркнул Тихонов.

Тина Канделаки покидает пост генерального продюсера "Матч ТВ"
Тина Канделаки покидает пост генерального продюсера "Матч ТВ"

Напомним, место генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займёт бывший главный редактор канала Александр Тащин, а сама Канделаки теперь станет заместителем гендиректора "Газпром-медиа".

BannerImage
Юлия Исупова
  • Новости
  • Матч ТВ
  • Тина Канделаки
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar