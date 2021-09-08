"Не знают, куда засунуть": Легендарный биатлонист Тихонов прокомментировал уход Канделаки с "Матч ТВ"
Ранее стало известно, что она станет заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа".
Фото © ТАСС / Донат Сорокин
Легендарный советский биатлонист и экс-президент СБР Александр Тихонов в беседе с Лайфом высказался об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера телеканала "Матч ТВ".
"Её просто не знают, куда засунуть. Вот, чтобы она не была совсем на улице, наверное, ей что-то там предложили. Слишком много Канделаки у нас. Отсюда все беды. Я не сомневаюсь в том, что она ушла не сама", — подчеркнул Тихонов.
Напомним, место генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займёт бывший главный редактор канала Александр Тащин, а сама Канделаки теперь станет заместителем гендиректора "Газпром-медиа".
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