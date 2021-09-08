"Не знают, куда засунуть": Легендарный биатлонист Тихонов прокомментировал уход Канделаки с "Матч ТВ"

"Её просто не знают, куда засунуть. Вот, чтобы она не была совсем на улице, наверное, ей что-то там предложили. Слишком много Канделаки у нас. Отсюда все беды. Я не сомневаюсь в том, что она ушла не сама", — подчеркнул Тихонов.