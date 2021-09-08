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"Не знают, куда засунуть": Легендарный биатлонист Тихонов прокомментировал уход Канделаки с "Матч ТВ"

Ранее стало известно, что она станет заместителем генерального директора холдинга "Газпром-медиа".

8 сентября, 14:46
<p>Фото © ТАСС / Донат Сорокин</p>

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Легендарный советский биатлонист и экс-президент СБР Александр Тихонов в беседе с Лайфом высказался об уходе Тины Канделаки с поста генерального продюсера телеканала "Матч ТВ".

"Её просто не знают, куда засунуть. Вот, чтобы она не была совсем на улице, наверное, ей что-то там предложили. Слишком много Канделаки у нас. Отсюда все беды. Я не сомневаюсь в том, что она ушла не сама", — подчеркнул Тихонов.

Тина Канделаки покидает пост генерального продюсера "Матч ТВ"

Тина Канделаки покидает пост генерального продюсера "Матч ТВ"

Напомним, место генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" займёт бывший главный редактор канала Александр Тащин, а сама Канделаки теперь станет заместителем гендиректора "Газпром-медиа".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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