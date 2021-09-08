Пережившая взрыв в Ногинске 10-летняя девочка рассказала о страшных событиях. Видео © Instagram / kseniya_mishonova

Пострадавшая в результате взрыва бытового газа в Ногинске 10-летняя Анжелика рассказала детали той страшной ситуации, которую она и её семья пережили этим утром. По словам девочки, в 6:15 они вместе с мамой начали собираться в школу. Младшая сестра Алиса в это время ещё спала. Взрыв прогремел в тот момент, когда школьница пошла из кухни в свою комнату.

"Потолок падает, пол падает. Из-за того, что пол падает, сносит на подушки. В меня отлетела коляска, на коляску упал шкаф, из-за чего у меня на губе образовалось очень много крови. <...> Я испугалась за то, что мог произойти пожар. Чувствовала [запах], но не понимала, какой это запах", — рассказала девочка.

Мать школьницы бросилась из кухни в комнату, но провалилась на один этаж вниз. Женщина самостоятельно поднялась обратно и начала искать девочку. Малышка высунула ногу в щель, чтобы помочь себя найти. Мать заметила дочь и сдвинула рухнувший на девочку шкаф. Анжелика говорит, что тогда смогла вылезли через щель. После этого они вместе с мамой достали младшую девочку Алису, которую отбросило на самый край обрушившейся стены.