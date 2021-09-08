"Было очень много крови": Пережившая взрыв в Ногинске 10-летняя девочка рассказала о страшных событиях
По словам школьницы, в момент ЧП она чувствовала странный запах, но не поняла, от чего он исходит.
Фото © Instagram / kseniya_mishonova
Пережившая взрыв в Ногинске 10-летняя девочка рассказала о страшных событиях. Видео © Instagram / kseniya_mishonova
Пострадавшая в результате взрыва бытового газа в Ногинске 10-летняя Анжелика рассказала детали той страшной ситуации, которую она и её семья пережили этим утром. По словам девочки, в 6:15 они вместе с мамой начали собираться в школу. Младшая сестра Алиса в это время ещё спала. Взрыв прогремел в тот момент, когда школьница пошла из кухни в свою комнату.
"Потолок падает, пол падает. Из-за того, что пол падает, сносит на подушки. В меня отлетела коляска, на коляску упал шкаф, из-за чего у меня на губе образовалось очень много крови. <...> Я испугалась за то, что мог произойти пожар. Чувствовала [запах], но не понимала, какой это запах", — рассказала девочка.
"Я шкаф откинула, не знаю, откуда у меня были силы": Мама рассказала, как спасала дочек после взрыва в Ногинске
Мать школьницы бросилась из кухни в комнату, но провалилась на один этаж вниз. Женщина самостоятельно поднялась обратно и начала искать девочку. Малышка высунула ногу в щель, чтобы помочь себя найти. Мать заметила дочь и сдвинула рухнувший на девочку шкаф. Анжелика говорит, что тогда смогла вылезли через щель. После этого они вместе с мамой достали младшую девочку Алису, которую отбросило на самый край обрушившейся стены.
Как рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова, семья не переживает за разрушенную квартиру и не отчаивается. У них практически ничего не уцелело, но самое главное, что все остались живы.
Взрыв в подмосковном Ногинске произошёл сегодня в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9а. Сообщалось о двух погибших, чьи тела извлекли из-под завалов. Судьба ещё по меньшей мере четверых остаётся неизвестной. Их поиски осложняет угроза обрушения верхних этажей. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с места происшествия и список пострадавших.
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