"Я шкаф откинула, не знаю, откуда у меня были силы": Мама рассказала, как спасала дочек после взрыва в Ногинске
По словам женщины, взрывной волной задело кухню и спальню детей, а соседние комнаты в квартире семьи не пострадали.
Мама пострадавших в ногинской многоэтажке девочек рассказала о произошедшем. Видео © Телеканал "360"
Жительница Ногинска Наталья, которая в момент взрыва газа вместе с двумя дочками находилась в квартире, рассказала, как спасала своих детей. Ранее кадры с сидящей на руинах разрушенной квартиры девочкой разлетелись в СМИ и соцсетях. Этой малышкой и оказалась младшая дочь Натальи.
"Мы с дочкой, как всегда, в 6:15 после звонка будильника начали собираться. Пришли на кухню, я послала её за брекетами. Сама сидела в телефоне на кухне. Меня подкинуло волной, и я подпрыгнула и упала на пятую точку. Обе дочери находились в комнате, младшая спала", — рассказала Наталья телеканалу "360".
После взрыва женщина услышала крики девочек о помощи, она побежала к ним, но провалилась на третий этаж.
"Я не знаю, как я вылезла, откуда у меня хватило столько сил", — с ужасом вспоминает Наталья.
Забежав в комнату, она увидела, что одну из её дочерей придавило шкафом. Женщина откинула его и вытащила ребёнка, младшая девочка в это время сидела на самом краю квартиры. Мать призывала ребёнка не шевелиться. Взявшись за руки, Наталья с дочерью затащила малышку в комнату и стала ждать спасателей. Женщина отметила, что в результате взрыва соседние комнаты мужа и свекрови не пострадали, только кухня и спальня дочек.
Напомним, ЧП в подмосковном Ногинске произошло в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Лайф узнал, где находился эпицентр взрыва, и публиковал видео с моментом происшествия. По нашим данных, из-под завалов извлечены тела двух погибших, при этом власти Подмосковья официально сообщали об одной жертве. Также девять жильцов пострадали.
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