В Кремле назвали темы предстоящих переговоров Путина и Лукашенко
Лидеры намерены затронуть Афганистан, но фокусироваться стороны будут на вопросах взаимодействия двух стран.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Kremlin
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о повестке предстоящих переговоров лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Безусловно, ситуация в Афганистане — это та тема, которая будет на повестке дня. Конечно, президенты обменяются мнениями, потому что сейчас это в плане международных дел, это один из ключевых, основных вопросов. Но, конечно, главным образом мы исходим из того, что речь всё-таки пойдёт о двусторонних российско-белорусских отношениях", — объяснил Песков.
Напомним, ранее Владимир Путин договорился о встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве 9 сентября. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, переговоры президентов завершатся пресс-конференцией. Отвечая на вопрос, подпишут ли лидеры стран все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года, Песков заявил, что не будет предвосхищать содержание встречи.
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