Песков рассказал о съезде ветеранов "Защитники России" в ДНР
Он отметил, что в мероприятии участвовали не только добровольцы из нашей страны, но и из ряда других государств.
Фото © Официальный сайт ДНР
Съезд ветеранов "Защитники России", который проходил на территории ДНР, не имеет официальной принадлежности к РФ, заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что там всегда были добровольцы, которые не имеют никого отношения к Вооружённым силам РФ... Добровольцы были не только из России, но и из других стран мира, из европейских государств и так далее. Речь не идёт о том, что там много России", — пояснил представитель Кремля.
Ранее Песков также сообщил о том, что Путин обсудил с Воробьёвым помощь семьям, пострадавшим от взрыва в ногинской многоэтажке. Напомним, взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены. Пострадало девять человек, один погиб. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео момента взрыва.
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