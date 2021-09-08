Песков рассказал о съезде ветеранов "Защитники России" в ДНР

"Вы знаете, что там всегда были добровольцы, которые не имеют никого отношения к Вооружённым силам РФ... Добровольцы были не только из России, но и из других стран мира, из европейских государств и так далее. Речь не идёт о том, что там много России", — пояснил представитель Кремля.