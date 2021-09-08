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Песков: Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Министр погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на учениях в Норильске.

8 сентября, 09:53
<p>Фото © ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время межведомственных учений в Норильске. Министру было 55 лет. Информацию о его гибели официально подтвердили в МЧС.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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