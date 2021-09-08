Песков: Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время межведомственных учений в Норильске. Министру было 55 лет. Информацию о его гибели официально подтвердили в МЧС.