Песков: Путину доложили о гибели главы МЧС Зиничева
Министр погиб при исполнении служебного долга, спасая жизнь человека на учениях в Норильске.
Фото © ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о гибели главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом Лайфу рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Напомним, Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время межведомственных учений в Норильске. Министру было 55 лет. Информацию о его гибели официально подтвердили в МЧС.
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