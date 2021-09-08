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Глава МЧС России Зиничев погиб на учениях в Норильске

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он возглавлял ведомство с мая 2018 года.

8 сентября, 09:38
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<p>Фото © ТАСС / Максим Григорьев</p>

Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время учений в Норильске. Эту информацию подтвердили в ведомстве.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите Арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев",  рассказали в министерстве.

Евгений Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Закончил Санкт-Петербургский институт бизнеса и права, получив дипломы об окончании двух факультетов: экономического и "финансы и кредит". С 1987 по 1991 год находился на службе в КГБ СССР, работал в Центральном аппарате ФСБ России, пройдя путь от оперативного сотрудника до главы регионального управления. С 1991 года служил в Федеральной службе охраны РФ. В июне 2015 года Зиничев был назначен начальником Управления ФСБ России по Калининградской области.

В 2016 году президент РФ Владимир Путин назначил его врио губернатора Калининградской области, в октябре того же года Зиничев ушёл в отставку по собственному желанию. 7 октября 2016 года он занял пост замдиректора ФСБ России. А в мае 2018 года Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Зиничева на должность главы МЧС России вместо Владимира Пучкова. Владимир Путин одобрил этот выбор.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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