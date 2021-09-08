Инженерная служба рассказала о проверках в ногинской многоэтажке, где взорвался газ
В результате ЧП погиб один человек, ещё девять жильцов получили различные ранения.
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Последняя проверка газового оборудования в доме, где произошёл взрыв, проводилась в мае 2021 года организацией "ГИС-Восток" (Городская инженерная служба). Об этом Лайфу сообщили в Администрации Богородского городского округа.
"Проверка газового оборудования проводилась в мае этого года специализированной организацией "ГИС-Восток". В ходе проверки нарушений выявлено не было. Проверка многоквартирных домов проводится дважды в год как минимум", — сообщили в пресс-службе администрации.
По одной из версий, причиной взрыва стала детонация газового баллона, однако окончательная версия происшествия пока не установлена. Основной версией остаётся взрыв бытового газа.
Ранее Лайф узнал, где находился эпицентр взрыва в ногинской многоэтажке. Взрывная волна повредила более 20 квартир, а некоторые из них оказались практически полностью разрушены.
Напомним, взрыв в подмосковном Ногинске произошёл в 6:53 по адресу улица 28 Июня, дом 9А. Сообщалось о двух погибших, но эта информация пока не подтверждена. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Лайф публиковал видео с моментом взрыва.
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