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Инженерная служба рассказала о проверках в ногинской многоэтажке, где взорвался газ

В результате ЧП погиб один человек, ещё девять жильцов получили различные ранения.

8 сентября, 09:21
<p>Фото © "<a href="http://www.mchsmedia.ru/news/item/6656052/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС Медиа</a>"</p>

Фото © "МЧС Медиа"

Последняя проверка газового оборудования в доме, где произошёл взрыв, проводилась в мае 2021 года организацией "ГИС-Восток" (Городская инженерная служба). Об этом Лайфу сообщили в Администрации Богородского городского округа.

"Проверка газового оборудования проводилась в мае этого года специализированной организацией "ГИС-Восток". В ходе проверки нарушений выявлено не было. Проверка многоквартирных домов проводится дважды в год как минимум", — сообщили в пресс-службе администрации.

По одной из версий, причиной взрыва стала детонация газового баллона, однако окончательная версия происшествия пока не установлена. Основной версией остаётся взрыв бытового газа.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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