Инженерная служба рассказала о проверках в ногинской многоэтажке, где взорвался газ

Последняя проверка газового оборудования в доме, где произошёл взрыв, проводилась в мае 2021 года организацией "ГИС-Восток" (Городская инженерная служба). Об этом Лайфу сообщили в Администрации Богородского городского округа.

"Проверка газового оборудования проводилась в мае этого года специализированной организацией "ГИС-Восток". В ходе проверки нарушений выявлено не было. Проверка многоквартирных домов проводится дважды в год как минимум", — сообщили в пресс-службе администрации.

По одной из версий, причиной взрыва стала детонация газового баллона, однако окончательная версия происшествия пока не установлена. Основной версией остаётся взрыв бытового газа.