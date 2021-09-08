Памфилова: СМИ-иноагенты могут освещать выборы и присутствовать на участках

Средства массовой информации, которым присвоен статус иноагента, вправе освещать избирательную кампанию и присутствовать на избирательных участках в дни голосования. Об этом на заседании Центризбиркома в среду сообщила его председатель Элла Памфилова.

"СМИ, выполняющие функции иностранного агента, вправе участвовать в информировании избирателей, то есть освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов", — уточнила она.

Памфилова добавила, что представители таких СМИ могут быть аккредитованы Центризбиркомом и местными избирательными комиссиями, "в том числе для присутствия на участках в дни голосования, освещать ход голосования наравне с представителями иных средств массовой информации".