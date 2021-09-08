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Памфилова: СМИ-иноагенты могут освещать выборы и присутствовать на участках

По словам председателя ЦИК, такие СМИ в этом плане имеют те же права, что и их коллеги из других телеканалов и изданий.

8 сентября, 09:00

Фото © Kremlin.ru

Средства массовой информации, которым присвоен статус иноагента, вправе освещать избирательную кампанию и присутствовать на избирательных участках в дни голосования. Об этом на заседании Центризбиркома в среду сообщила его председатель Элла Памфилова.

"СМИ, выполняющие функции иностранного агента, вправе участвовать в информировании избирателей, то есть освещать проводимую избирательную кампанию при условии соблюдения принципов достоверности, объективности и равенства прав политических партий и кандидатов", уточнила она.

Памфилова добавила, что представители таких СМИ могут быть аккредитованы Центризбиркомом и местными избирательными комиссиями, "в том числе для присутствия на участках в дни голосования, освещать ход голосования наравне с представителями иных средств массовой информации".

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Напомним, что ранее телеканал "Дождь" был признан СМИ-иноагентом. Как сообщалось, представители издания намерены обжаловать решение Минюста, но при этом продолжат свою работу в обычном режиме. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что признание телеканала "Дождь" иноагентом происходило без согласования с Кремлём, и подчеркнул, что в данном случае правительство выполняло свои обычные функции.

А ранее Песков заявил о возможности конструктивного обсуждения закона об иноагентах. Он отметил, что в Кремле видели обращение ряда СМИ против данного документа, но согласны не со всеми формулировками из него.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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